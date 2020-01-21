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الكشف على 217 ألف سيدة ضمن "صحة المرأة" ببني سويف

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:59 م
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المحافظ
المحافظ
احمد فتحي الدسوقي
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صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه تم استقبال 217 ألفا و590 سيدة وفتاة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف.

وجاء ذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف، حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة.

ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأكد المحافظ، انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت 7 ديسمبر الماضي، في 144 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريقا طبيا مكونا من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات.

ويتم الكشف الكامل على الأمراض التي قد تصيب المرأة، بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

ونوه المحافظ بمتابعته المستمرة لسير العمل في المبادرة، والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 217590 سيدة وفتاة، منذ انطلاق المبادرة وحتى أمس.
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