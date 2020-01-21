النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل في المرج

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة الشاب قتله عاطل بفرد خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهما.





وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما.



وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالواقعة، في اعترافات مفصلة أمام النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أمرت النيابة، بتصريح الدفن عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مباحث المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، باستقبال جثة شاب مصاب بطلق ناري أفضى إلى الوفاة.