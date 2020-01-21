رئيس مدينة سفاجا تعد بدعم ورفع كفاءة المستشفى المركزي

وخلال المرور أطلعت على دفتر حضور النوبتجيات بجميع الأقسام والتأكد من الأدوية الموجودة وطلبت عرض تقرير يومي يوضح بيانا بالحالات المترددة لتلقي العلاج وتوافر الأماكن أم لا والقدرة الاستيعابية للحضانات وللغسيل الكلوي خلال اليوم ومدى توافر الأدوية اللازمة.



أكدت أن ملف الصحة سيكون له اهتمام كبير جدا من جانبه سواء بالمدينة أو بالوحدات الصحية بالقرى، مطالبة بحصر جميع الاحتياجات والعقبات للعمل على دعم ورفع كفاءة المستشفى في أسرع وقت ممكن.



وشددت رئيس المدينة على الإلتزام بحضور جميع الأطباء، وأيضا الإلتزام بنظافة المستشفى، قائلًا لأ تهاون مع أى مقصر فى عملة.



أجرت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، جولة تفقدية بمستشفى سفاجا المركزي، اليوم الثلاثاء، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وانضباط الأطباء وأطقم التمريض.