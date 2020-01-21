هل فاتورة الكهرباء مستند لإثبات الاستقلالية؟.. "حساب المواطن" يجيب

رد "حساب المواطن" على استفسار الكثيرين، بشأن اعتبار فاتورة الكهرباء مستند لإثبات الاستقلالية، أم لا يعتد بها.





مستندات إثبات الاستقلالية





وقال حساب المواطن إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في الفرد المستقل في حال تراوح عمره بين 18 و24 عامًا.





تحديث البيانات





وأشار حساب المواطن، إلى أن عدم تحديث المستفيدين بياناتهم، في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.





فاتورة الكهرباء





وشدد "حساب المواطن"، على أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات التالية لإثبات الاستقلالية:





المستندات المطلوبة





- صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة.





- عقد الإيجار الموحد" باسم المستفيد.





وإذا لم تتوافر هذه المستندات، يضاف المستفيد في برنامج "حساب المواطن" كتابع لرب الأسرة.





إرفاق عقد الإيجار





وبيَن "حساب المواطن" أنه في حال إرفاق عقد إيجار، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، ويتم استخراجه من قِبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قِبل وزارة الإسكان.





بيانات حساب المواطن





وأكد حساب المواطن على أنه طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حساب المستفيد، والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.





العلاوة السنوية





وأوضح حساب المواطن أن إضافة العلاوة السنوية، تضاف إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية؛ إذ يتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات، التقاعد"، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.







