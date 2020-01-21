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"فعلا الشغلانة دي بتسرق العمر".. روجينا تعلق على فيديو يوسف فوزي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:12 م
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يوسف فوزي
يوسف فوزي
أماني سلام
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حرصت النجمة روجينا، على تقديم الدعم للفنان يوسف فوزي، بعد انتشار فيديو له وهو يتحدث عن مرضه.

ونشرت روجينا، مقطع فيديو لـ"فوزي"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "فعلا الشغلانة دى بتسرق العمر
الحمد لله رب العالمين احلى واجمل ماقولت يااستاذنا ربنا يشفيك ويعافيك اسالكم الدعاء له بالشفاء".

يذكر أن الفنان يوسف فوزي، قرر اعتزال التمثيل بعد إصابته بمرض شلل الرعش، منذ عدة سنوات.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان يوسف فوزي، مسلسل "ولي العهد" مع الفنان حمادة هلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان  ٢٠١٥.
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الكلمات المفتاحية

يوسف فوزي الفنان يوسف فوزي الدكتور محمد يوسف غنيم

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