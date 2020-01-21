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أقوال صادمة لإلهام شاهين وأشرف زكي في واقعة سب وقذف

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:44 م
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إلهام شاهين
إلهام شاهين
إيريني صفوت
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استمعت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، لأقوال الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكي نقيب الفنانين، في قضية تعود لعام 2018 لسب وقذف الفنانين من الناقدة "ماجدة خير الله" عقب مباراة روسيا ومصر في كأس العالم.

وأفادا في أقوالهما أمام النيابة، بأنهما من ضمن الوفد الذي ذهب لحضور كأس العالم، وأن الناقدة "ماجدة خير الله"، وجهت إهانة لهما عبر صفحتها على الفيس بوك، مضيفين أنها قالت "إن الفنانين نحس لعدم فوزنا بالكأس، ويعدوا عاهرات على الفن".

وطلبت النيابة، صورة من جوزات السفر لدى الفنانين، للتأكد من ذهابهم ضمن الوفد من عدمه.

وتقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن أشرف زكي نقيب الفنانين ببلاغ في شهر يونيو الماضي لعام 2018 ضد الناقدة ماجدة خير الله في اتهامها بسب وقذف الفنانين، عقب مبارة روسيا ومصر في كأس العالم.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 7062 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقها قامت بنشر عدة عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقامت بتتويج هذه العبارات المسيئة والأسلوب المتدني والذي يشكل سب وقذف وطعن في الأعراض بعرض فيديو على قناة الجزيرة المعادية للنظام ولما كان ذلك وكان ما تقدم به المشكو في حقها يعد إهانة لفنانين مصر والمصريين وظهورها على قناة الجزيرة يؤكد أن هناك مخطط ومؤامرة مدفوعة الأجر.

وأثارت المشكو في حقها الجدل وأشاعت أن سبب خسارة الفريق القومي لكرة القدم بكأس العالم 2018 بروسيا هو الفنانيين.
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الكلمات المفتاحية

سب وقذف الهام شاهين اشرف زكي

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