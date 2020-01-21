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تفجير أنبوب للنفط جنوب العراق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:47 م
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تفجير أنبوب للنفط
تفجير أنبوب للنفط
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، منذ قليل، بتعرض أنبوب للنفط في منطقة ذي قار جنوب العراق، وتوجهت فرق الإطفاء على الفور إلى المكان الحادث لإخماد الحريق.

                                          

وأصيب عشرات الأشخاص بحالات اختناق، جراء صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية العراقية في شارع "السناتر" وسط كربلاء، وحسبما قالت وكالة "رويترز".

 

وذكرت القناة، أن المحتجين في ذي قار، قطعوا الطريق الدولي باتجاه العاصمة بغداد ومنعوا مرور الشاحنات.

 

وقتل 4 محتجين وشرطيين قتلوا في استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة في العراق، في وقت أكدت فيه شرطة بغداد، أن "قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون".

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الكلمات المفتاحية

جنوب العراق تفجير أنبوب للنفط العراق

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