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بعد وفاته.. معلومات تعرفها لأول مرة عن الأمير بندر بن محمد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:26 م
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الامير بندر بن محمد
الامير بندر بن محمد
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، الأمر الذي أثار حزن كبير بين أفراد الأسرة المالكة في السعودية وقام الكثير من الأمراء بنعي الراحل.

وصلاة الجنازة على جثمان الأمير بندر بن محمد، كانت عقب صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

سبب وفاة بندر بن محمد

كان سبب وفاة الراحل هو إصابته بأمراض عدة، منها أمراض السكر والضغط ووصل الأمر إلى جلطة حادة في الدماغ، مما أدى  إلى موته بشكل سريع، بعد قضائه وقت طويل في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية في مستشفى الرياض، في المملكة العربية السعودية، وحاول الأطباء إنقاذه ولكن روحه صعدت لبارئها.

معلومات عن بندر بن محمد

اسمه بالكامل هو بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سـعود، فهو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن شقيق مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ووالدته الأميرة وضحى بنت ظافر المفقاعي الهاجري.

وللأمير بندر 5 أشقاء منهم الأمير خالد شقيقه الأكبر وأكبر أبناء الأمير محمد الذي ساعد والده وعمه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، كما أن  شقيقه الأمير فهد أمير منطقة القصيم السابق.

وهو ابن عم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصهره لسنوات طويلة حيث كانت متزوج من اخته حتى توفت.

الأمير بندر بن محمد من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة في السعودية حيث إنه اتخذ العديد من المناصب المميزة في الحكم الملكي، وللراحل العديد من الأعمال والإنجازات في المملكة العربية السعودية، وقام بتأسيس العديد من المؤسسات الخيرية في المملكة.

زوجاته وأبناؤه 

تزوج الأمير الراحل مرتين، وأنجب 13 ابناً وابنة توفى منهم ستة أبناء في حياته، زيجته الأولى كانت ابنة عمه شقيقة الملك سلمان الأميرة البندري بنت عبدالعزيز آل سعود واستمرت تلك الزيجة حتى وفاتها عام 2008، ولديه منها 10 من الأبناء أشهرهم الشاعر السعودي الشهير سعود بن بندر الذي توفى عام 1986 عن عمر يناهز 42 عامًا.

وزوجته الثانية هي مامية بنت الشاذلي آل حنين وهي تونسية الجنسية ومقيمة بالرياض، وعملت بالتجارة، ولديها العديد من المؤسسات التجارية في العديد من المجالات مثل الصيدلة والتعدين وتجارة الملابس والتجميل وخدمات المطاعم وله منها ثلاثة أبناء.
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