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تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:36 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامي خوان سانز في برنامج التشيرينجيتو الإسباني، مفاجأة جديدة بشأن تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين إدارة توتنهام الإنجليزي وريال مدريد من أجل التفاوض حول الصفقة الكبرى.

 

ويسعى توتنهام لإعادة نجمه الويلزي السابق جاريث بيل، في ظل معاناته مؤخرا مع الريال وأزماته التي تعددت بشدة في الفترة الأخيرة.

 

وتابع الإعلامي الإسباني أن دانييل ليفي، رئيس توتنهام قام بالاستفساء من نظيره في النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، عن مدى إمكانية التعاقد مع بيل.

 

وأكمل، أن المدير الفني لنادي توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، أراد أيضًا التعاقد مع بيل حينما كان يُدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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