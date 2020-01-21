محافظ البحر الأحمر: مكاتب سياحية ضمن عمليات تطوير الجزيرة الوسطى بالغردقة

أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أنه تم وضع مخطط لتطوير بعض الأماكن والحوز داخل مدينة الغردقة لتكون ذات جودة وتعود بالنفع على المواطن وأيضا بعض القطاعات.



وقال "حنفي" في تصريح خاص إلى "لفجر"، إنه جار الانتهاء من مخطط تطوير لشارع المطار بمدينة الغردقة، مؤكدا أن عمليات التطوير ستكون لها جدوة وأيضا تخدم القطاع السياحي.



وتابع محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم أيضًا ضمن عمليات التطوير، إعادة تطوير الجزيرة الوسطى من شارع المطار الذي مخطط لها إقامة بعض المكاتب السياحية التي تخدم على مطار الغردقة الدولي، كما سيتم العمل على تطوير عددًا من الشواطئ العامة وإعادة النظر وتجهيز مخطط متكامل لتطوير كورنيش الغردقة ليظهر بالشكل الذي يليق بمكانة الغردقة المدينة التي يأتي إليها أكثر من 35 جنسية أوربية من حول العالم.

