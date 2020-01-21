وزير الأوقاف: الاصطفاف وراء حاكم عادل واجب للحفاظ على أوطاننا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، مضيفا أن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية من جيش وشرطة، والاصطفاف وراء الحاكم العادل هو واجب للحفاظ على أوطاننا.





وأشار "جمعة"، خلال كلمته في مؤتمر "علماء أفريقيا التسامح والاعتدال ضد التطرف والإرهاب"، إلى أن أساليب الفحش والبذاءات التي تتبعها الجماعات الإرهابية والمتطرفة عبر المنابر الإعلامية لتشويه الرموز الوطنية، تتنافى مع كل الأخلاق الإنسانية والأخلاقية.



