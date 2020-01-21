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بأغنية "أنت اختياري".. "لايف ستايلز" تتعاقد مع محمد فؤاد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:31 م
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لايف ستايلز تتعاقد مع محمد فؤاد
"لايف ستايلز" تتعاقد مع محمد فؤاد
أحمد رمضان متولي
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تعاقدت لايف ستايلز ستوديوز الذى يترأس مجلس إدارتها الشيخ فهد زاهد، مع النجم محمد فؤاد، على أغنية جديدة تحمل اسم "أنت اختياري" من كلمات والحان محمد رفاعى، وتوزيع عادل عايش.

 

ويتواجد حاليا النجم محمد فؤاد فى لندن لوضع اللمسات الأخيرة في الاستوري بورد الخاص بالفيديو كليب المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة التى تكون مفاجأة للجميع.

 

وجاء اختيار "زاهد" للنجم محمد فؤاد باعتباره أحد الأصوات القوية فى مصر والوطن العربى والذى حقق نجاح كبير فى كل أغانيه التى قدمها فى مشواره الفنى لذلك فهو يقدمه من خلال الأغنية الجديدة بشكل جديد ويراهن عليها بقوة وتحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.

 

وحققت لايف ستايلز مؤخرًا العديد من النجاحات والتميز مع المطربين من ضمنهم مروة ناجى وهايدى موسى ورنا سماحة وروان عليان وغيرهم ودائما ماتسعى إلى كل ماهو جديد فى عالم المزيكا .

بأغنية "أنت اختياري".. "لايف ستايلز" تتعاقد مع محمد فؤاد
بأغنية "أنت اختياري".. "لايف ستايلز" تتعاقد مع محمد فؤاد
بأغنية "أنت اختياري".. "لايف ستايلز" تتعاقد مع محمد فؤاد
بأغنية "أنت اختياري".. "لايف ستايلز" تتعاقد مع محمد فؤاد
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