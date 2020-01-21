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«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة لاتسيو ونابولي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH لاتسيو اليوم YALLA Lazio

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:33 م
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مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو
مشاهدة مباراة نابولي ولاتسيو
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كورة مباشر مباراة نابولي ضد لاتسيو حيث تقام على ارض ستاد سان باولو في منافسة خارج التوقعات من الصعب معرفة الفائز فيها ويمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر فاعليات الدور الربع النهائي من بطولة كأس ايطاليا في تحديث متوالي يلا شوت مباريات اليوم مجانا عبر yallakora مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم
يواجه فريق نابولى فريق لاتسيو مساء اليوم في كأس ايطاليا في منافسة تترقبها جماهير الفريقين  ونتابع المباراة في بث مباشر عبر koora live لايف حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشر yalla shoot مباريات اليوم في متابعة لمباريات البطولة الايطالية في بث مباشر للمباريات عبر bein sports .

نرصد مباراة اليوم بث مباشر لايف ومشاهدة مباريات كأس ايطاليا حصري لجماهير الكرة العالمية من رابط yallakora.

بطولة كأس ايطاليا  – الدور ربع النهائي
مباراة نابولي ضد لاتسيو
توقيت الساعة 9:30 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 10:30 مساء بتوقيت فى السعودية


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