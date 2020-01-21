«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة لاتسيو ونابولي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH لاتسيو اليوم YALLA Lazio

كورة مباشر مباراة نابولي ضد لاتسيو حيث تقام على ارض ستاد سان باولو في منافسة خارج التوقعات من الصعب معرفة الفائز فيها ويمكن مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر فاعليات الدور الربع النهائي من بطولة كأس ايطاليا في تحديث متوالي يلا شوت مباريات اليوم مجانا عبر yallakora مباشر.





بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم

يواجه فريق نابولى فريق لاتسيو مساء اليوم في كأس ايطاليا في منافسة تترقبها جماهير الفريقين ونتابع المباراة في بث مباشر عبر koora live لايف حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم مباشر yalla shoot مباريات اليوم في متابعة لمباريات البطولة الايطالية في بث مباشر للمباريات عبر bein sports .





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بطولة كأس ايطاليا – الدور ربع النهائي

مباراة نابولي ضد لاتسيو

توقيت الساعة 9:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 10:30 مساء بتوقيت فى السعودية







