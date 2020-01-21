مارس المقبل.. اتحاد الأطباء العرب يعقد مؤتمره الدولي الـ45





ومن أبرز هذه الموضوعات "الجديد في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، أمراض الكبد الفيروسية والتجربة المصرية الرائدة، سلامة المرضى والأخطاء الطبية والسلامة الدوائية، مكافحة العدوى ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، إدارة الأزمات والكوارث الطبية، محو الأمية الصحية وأثره على جودة الرعاية الصحية، التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز)".



ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، ويشارك في فعاليات المؤتمر، مجموعة من خبراء ورواد في عالم الطب العربي.

يعقد اتحاد الأطباء العرب، بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، مؤتمره الدولي الخامس والأربعون، تحت عنوان "رعاية صحية آمنة مستدامة: عودة للمستقبل" في الفترة من 5 – 7 مارس 2020.ويتضمن المؤتمر الذي سيعقد على مدار ثلاث أيام، عددا من الموضوعات ذات الأهمية البالغة للأطباء والعاملين في الحقل الصحي.