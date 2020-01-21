طريقة عمل عيش الطاسة.. وصفة سهلة وسريعة

المقادير

4 كوب دقيق منخول

1/2 كوب لبن

1/2 كوب ماء

2 معلقة كبيرة خميرة

2 معلقة كبيرة سكر

2 معلقة كبيرة خل

معلقة صغيرة بيكنج بودرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح





الخطوات

قلبي المقادير جيدا معا، ثم ضيفي الدقيق واعجني جيدا لمدة 7 دقائق، وسيبي العجينة ترتاح لمدة ساعة وارتكيها في بولة على نقطة زيت وعطيها كويس.

قطعي العجينة لكور صغيرة وافردي لكور بالنشابة واتركيها على قماشة نظيفة وغطيها جيدا



