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طريقة عمل عيش الطاسة.. وصفة سهلة وسريعة
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:44 م
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المقادير
4 كوب دقيق منخول
1/2 كوب لبن
1/2 كوب ماء
2 معلقة كبيرة خميرة
2 معلقة كبيرة سكر
2 معلقة كبيرة خل
معلقة صغيرة بيكنج بودرة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
الخطوات
قلبي المقادير جيدا معا، ثم ضيفي الدقيق واعجني جيدا لمدة 7 دقائق، وسيبي العجينة ترتاح لمدة ساعة وارتكيها في بولة على نقطة زيت وعطيها كويس.
قطعي العجينة لكور صغيرة وافردي لكور بالنشابة واتركيها على قماشة نظيفة وغطيها جيدا
وضعي في طاسة تيقال نقطتين زيت وافرديهم بالفرشة وقلبي العيش جيدا لحد ما يستوي على الجانبين وبعد ذلك قدميه لأفراد أسرتك بالهنا والشفا.
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