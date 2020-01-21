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انخفاض واردات الأردن من النفط ومشتقاته بنسبة 24.1%

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:39 م
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بوابة الفجر
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انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 24.1% فلا الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضى إلى 2.05 مليار دينار (2.89 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2018، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الصادرة اليوم الثلاثاء.

كانت فاتورة واردات المملكة من النفط ومشتقاته بلغت فى نهاية نوفمبر 2018 نحو 2.7 مليار دينار. يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.
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