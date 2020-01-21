طارق يحيى.. صفر واحد لا يكفي (تقرير)

واصل طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق مسلسل الفشل في الدوري المصري وذلك بعد رحيله عن تدريب فريق طلائع الجيش بعد 69 يومًا فقط قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق العسكري، لم يحقق خلالها سوي انتصارين وتعادل في مباراة وتلقي 6 هزائم وترك الفريق يواجه شبح الهبوط بالمركز الـ15 بالدوري برصيد 11 نقطة.





طارق يحيي يعد واحد من أسوأ المدربين في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، رغم التجارب التدريبية العديدة التي خاضها نجم الزمالك السابق داخل وخارج مصر وقيادة أندية كبيرة بحجم الزمالك والإسماعيلي وسموحة والمقاصة لكنه لم يحقق أي انجازات أو نجاحات تُذكر خلال مشواره التدريبي.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز المحطات التدريبية في مشوار "طارق يحيي" التدريبي والذي بدأ في موسم 2008 / 2009:-





الإنتاج الحربي





أول تجربة تدريبية لـ طارق يحيي في الدوري الممتاز كانت مع فريق الانتاج الحربي والذي تولي قيادته في مايو 2009 واستمر مع الفريق 397 يومًا حتي يونيو 2010، وقاد الفريق بالبطولة المحلية خلال موسم 2009 – 2010، وقاد الفريق في 34 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة، واحتل الفريق المركز السابع برصيد 41 نقطة.





- المقاصة





بعد رحيله عن تدريب الانتاج الحربي تولي تدريب فريق مصر المقاصة في 2010 واستمر مع الفريق لمدة عامين حتي أكتوبر 2012، قاد الفريق في 46 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 21 مباراة وخسر 9 مباريات، احتل الفريق المركز الـ13 بالدوري موسم 2010 – 2011 برصيد 33 نقطة، ورحل في منتصف موسم 2011 – 2012، عقب الهزيمة أمام المقاصة والتعادل مع الشرطة.





عاد طارق يحيي لتدريب المقاصة موسم 2012 – 2013 ولكن الموسم لم يكتمل واستمر مع الفريق في موسم 2013 – 2014، ولكنه حقق نتائج سلبية مع الفريق ولم يستطيع الفوز سوي في 5 مباريات من 20 مباراة خاضها الفريق بالدوري الممتاز، واحتل فريقه المركز السابع في المجموعة الأولي برصيد 24 نقطة.





هجر السعودي





خاض طارق يحيي تجربة قصيرة مع فريق هجر السعودي من أكتوبر 2012 وحتي ابريل 2013 ولكنه رحل عن تدريب الفريق السعودي بسبب سوء النتائج وهبوط الفريق لدوري الدرجة الثانية السعودي.





المصري البورسعيدي





تولي طارق يحيي تدريب فريق المصري البورسعيدي لمدة 155 يومًا في الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2015، وقاد الفريق في 13 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات، ورحل عن تدريب الفريق بعد 4 هزائم متتالية أمام المقاصة والزمالك والجونة وبتروجيت.





الإسماعيلي





انتقل طارق يحيي لتدريب فريق الإسماعيلي في فبراير 2015 واستمر مع الفريق حتي يوليو من نفس العام، وقاد الفريق في 18 مباراة، فاز في 6 مباريات وخسر 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات، ورحل بعد خسارته أمام الزمالك وحرس الحدود بالدوري.





طلائع الجيش





من أكثر الأندية التي تولي تدريبها طارق يحيي حيث قاد الفريق العسكري في 3 ولايات، الأولي من يوليو 2015 وحتي يوليو 2016، وقاد الفريق في 37 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 14 مباراة وخسر 13 مباراة.





أما ولايته الثانية كانت من يناير 2017 حتي مايو من نفس العام، وقاد الفريق في 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات، أما آخر ولاية والتي انتهت أمس قاد الفريق خلالها في 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 6 مباريات.





الشرقية





تولي "يحيي" قيادة فريق الشرقية في يوليو 2016 واستمر مع الفريق 4 أشهر فقط، قاد الفريق خلالها في 7 مباريات لم يحقق اي انتصار، بينما تعادل في مباراة وخسر 6 مباريات ليرحل سريعا عن تدريب الفريق.





الزمالك





حصل "يحيي" على فرصة قيادة فريق الزمالك في موسم 2017 – 2018 خلفًا للبرتغالي ايناسيو، لكنه لم يقود الفريق سوي في مباراة وحيدة أمام المصري في نصف نهائي كأس مصر وخسر فريقه 2-1 ليتم التعاقد بعدها مع المونتنيجري نيبوشا وانضم "يحيي" لجهازه المعاون.





بتروجيت





قاد "يحيي" فريق بتروجيت في الفترة من 31 ديسمبر 2017 وحتي نوفمبر 2018 وقاد الفريق في 31 مباراة فاز في 7 مباريات، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 11 مباراة، ورحل بسبب سوء النتائجز





سموحة





تولي طارق يحيي تدريب سموحة في نوفمبر 2018 واستمر معه حتي يناير 2019، لكنه قاد الفريق في 7 مباريات ولم يحقق أي فوز وخسر 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات ورحل بسبب النتائج المخيبة للفريق.





أندية المظاليم





بجانب تجاربه التدريبية مع أندية الدوري الممتاز، طارق يحيي كان له عدد من التجارب مع أندية المظاليم في بداية مشواره التدريبي أبرزها نبروه واسمنت السويس والمصرية للاتصالات وطنطا، والإنتاج الحربي، لكنه لم يحقق اي نجاحات تذكر مع تلك الأندية.



