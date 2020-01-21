السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في الجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة المهندسين دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.



وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار سكني بمنطقة المهندسين، دائرة قسم العجوزة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة النيران وحصرها في مساحة محدودة من الشقة والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.