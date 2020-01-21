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مازيمبي يشكر الزمالك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:44 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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حرص كامبابا ادو رئيس بعثة فريق مازيمبي الكونغولي على الإشادة بحسن استقبال نادي الزمالك للبعثة الكونغولية منذ وصولها إلى الأراضي المصرية.

ووجه رئيس بعثة نادي مازيمبي الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة المستشار مرتضى منصور في ظل تسهيل مهمة البعثة من الإقامة والتدريب قبل مباراة الفريقين.

ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفا على الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبل.

ووصلت بعثة الفريق الكروي لنادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة فجر أمس برئاسة كامامبا أدو عضو الاتحاد الكونغولي، والتي تضم 40 فرد، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك وكان في استقبالها الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك
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