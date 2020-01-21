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المفتي يدين التفجير الإرهابي في حفل زفاف بالخرطوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:40 م
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المفتي
المفتي
محمود الجلاد
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أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة، التفجير الإرهابي إثر انفجار قنبلة في حفل زفاف بمنطقة الشقلة في العاصمة السودانية الخرطوم؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم أطفال، جروح بعضهم خطرة.

وشدد المفتي، في بيانه اليوم، على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وأكد رفض الشريعة الإسلامية القاطع لألوان الاعتداء كافة، على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا المفتي، المجتمع الدولي ودول العالم كافة، والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لدولة السودان الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
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مفتي الجمهورية دار الإفتاء تفجير السودان المفتي الإفتاء

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