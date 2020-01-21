السيسي يصل قصر باكينجهام للقاء الأمير وليام

أعلن متحدث الرئاسة، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قصر باكينجهام للقاء الأمير وليام دوق كامبريدج، ونجل ولي العهد، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء.



