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السيسي يصل قصر باكينجهام للقاء الأمير وليام
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:39 م
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هدى عبدالرازق
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أعلن متحدث الرئاسة، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قصر باكينجهام للقاء الأمير وليام دوق كامبريدج، ونجل ولي العهد، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء.
وقد انتهت قبل قليل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني، حيث كان في استقباله بوريس جونسون رئيس الوزراء، فضلا عن وجود عدد من أفراد الجالية المصرية يرحبون بالرئيس السيسي، وذلك على هامش زيارته إلى بريطانيا لحضور القمة الأفريقية المشتركة.
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