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"جمارك دبي" تنظم حلقات نقاشية لتعزيز التنسيق الجمركي والتجارة الإلكترونية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:22 م
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بوابة الفجر
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تستضيف "جمارك دبي" مجموعة من الحلقات النقاشية رفيعة المستوى خلال "المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020" في دبي، الذي سيقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، وتنظمه جمارك دبي بالتعاون مع "منظمة الجمارك العالمية" و"الهيئة الاتحادية للجمارك" في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2020 في "فيستيفال أرينا-دبي". ويشتمل الحدث على عدد من الجلسات النقاشية واجتماعات الطاولة المستديرة والتي تبحث في كافة المسائل المتعلقة بالعمل الجمركي وتطوير المنظومة الجمركية العالمية. 

وتتمحور إحدى الحلقات النقاشية التي سيتم تنظيمها في المؤتمر حول تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه كل من الجمارك والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية العاملة في التجارة الدولية وأمن سلسلة الإمداد في إنجاح برنامج المشغل الاقتصادي.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لـجمارك دبي: "سيقوم المتحدثون في إحدى الحلقات النقاشية بتسليط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب لتعزيز مستويات التنسيق في القطاع الجمركي. ونحن بحاجة إلى إقامة شراكة قوية بين السلطات المعنية لضمان الاستجابة الفعّالة للتحديات الأمنية التي تواجهها سلسلة الإمداد. ومن خلال تعاوننا القوي مع مختلف دول الأعضاء بالبرنامج، يمكننا أيضاً تبسيط العمليات عبر تفادي ازدواجية المتطلبات وعمليات التفتيش، وضمان حركة آمنة للسلع بما يسهل الحركة التجارية". 

كما ستركز إحدى الحلقات النقاشية خلال نسخة العام 2020 من المؤتمر، على توسيع نطاق برامج "المُشغّل الاقتصادي المعتمد"، لتشمل مشغلي التجارة الإلكترونية، بمن فيهم أصحاب الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والباعة المستقلين.

وأكد المدير العام لجمارك دبي أن جمارك دبي تضاعف من جهودها لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد في مجال الجمارك والتجارة واللوجستيات. وسيقدم معرض "إكسبو 2020 دبي" للعالم قدرات وإمكانات دبي في هذا السياق. كما يتماشى التزامنا مع استراتيجية "خط دبي للحرير" لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي ودعم دورها الاستراتيجي على خريطة التجارة العالمية، كمحور رئيس في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هناك الكثير بانتظار المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد، سيّما وأنه يستقطب كبار القادة والرواد في القطاع الجمركي ليقدموا خبراتهم وأفكارهم حول دعم سلسلة الإمداد ذات الأهمية العالمية."

وأضاف أن إتاحة برامج "المُشغّل الاقتصادي المعتمد" للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وغيرهم من أصحاب المصلحة والوسطاء في التجارة الإلكترونية، سيتيح لهم الاستفادة بالكامل من الفرص المتاحة في أنشطة التجارة الإلكترونية عبر الحدود. مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على شركات التجارة الإلكترونية القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى اختراق السوق العالمية والاستفادة من آفاق النمو على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص تواصل استقطاب إشادة واسعة بخدماتها التجارية المتطورة وبيئتها الاستثمارية، وكذلك نظامها الجمركي المبتكر. وتتواكب هذه الإنجازات مع استراتيجية التطوير طويلة الأمد التي تنتهجها جمارك دبي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة نحو الاستعداد للخمسين عاماً القادمة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للأجيال القادمة. وسيشكل المؤتمر فرصة مثالية لاستعراض خدماتنا وكيفية دعمنا للشراكات العالمية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الابتكار، الذي يشكل ركيزةً أساسيةً في تعزيز نظام الجمارك المحلية."

وتجري التحضيرات الآن على قدم وساق لتنظيم المؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 2020، والذي سيقام في دبي التي تعد أحد المراكز التجارية الرائدة في المنطقة وتعرف بدورها الهام والرئيسي في حركة التجارة العالمية.

يذكر أن منظمة الجمارك العالمية تضم 183 عضواً من الجهات الجمركية العالمية الذين يحرصون على اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في المنظمة بهدف بناء بيئة تجارية مستقرة وآمنة وشفافة وقابلة للتنبؤ، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بمختلف مجالات عمل منظمة الجمارك العالمية وهي النظام المنسق، وقواعد المنشأ، والقيمة الجمركية، وإنفاذ القانون، والتسهيل، وبناء القدرات.
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