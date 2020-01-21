Advertisements
شاهد.. كيف استقبل رئيس الوزراء البريطاني السيسي في مكتبه
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:16 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني، للقاء بوريس جونسون رئيس الوزراء.
وقد عقدت أمس القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وألقى خلالها كلمة أوضح فيها 4 محور رئيسية يجب أن تعتمد عليها علاقات التعاون بين أفريقيا وبريطانيا.
ومن ناحيته أكد بوريس جونسون رئيس وزراء البريطاني، خلال كلمته في القمة، أن أفريقيا قارة واعدة، وبريطانيا تبحث عن شريك جديد.
Advertisements