شاهد.. كيف استقبل رئيس الوزراء البريطاني السيسي في مكتبه

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر مجلس الوزراء البريطاني، للقاء بوريس جونسون رئيس الوزراء.





وقد عقدت أمس القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وألقى خلالها كلمة أوضح فيها 4 محور رئيسية يجب أن تعتمد عليها علاقات التعاون بين أفريقيا وبريطانيا.



