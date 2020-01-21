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وزيرة الهجرة: مبادرة "مراكب النجاة" تحقق حياة كريمة للمواطنين

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المرأة المصرية هي أساس المجتمع المصري، ولديها قدرة كبيرة على التحمل والعطاء دون مقابل؛ فالمرأة المصرية عظيمة بأخلاقها وصفاتها وقدراتها، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، يقوم بدعم ومساندة المرأة المصرية، ويبذل جهودًا كبيرة في المشكلات التي تواجهها والعمل على حلها، معربة عن سعادتها بزيارة المجلس ومعرفة دوره وما يقدمه للمرأة المصرية.

وأضافت "مكرم" خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة البحيرة بحضور مخمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المرأة والأم المصرية عليها عامل كبير جدًا في التصدي لمحاولات أبنائهم للهجرة غير الشرعية التي تعرضهم لمخاطر كبيرة تصل للغرق والموت، وعليهن أن يشجعوهم على العمل والسعي الآمن، دون ضغوط رغبة في مستوى معيشي أفضل.

ولفتت الوزيرة إلى أن مبادرة "مراكب النجاة"، تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرية والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية وفي إطار ربط أهداف رؤية مصر 2030 بالأهداف الأممية السبعة عشر، حيث يرتبط هدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بأهداف القضاء على الفقر والقضاء على الجوع والتعليم الجيد، ولذلك نستهدف التوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس وعرض المشروعات الخاصة بالشباب عن طريق عقد لقاء لعدد من الشباب بالمحافظة مع المسئولين بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك من شأنه تحقيق رؤية مصر 2030.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة حياة كريمة

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