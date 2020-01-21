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هايدي محمد تُستبعد من برنامج "The voice kids".. وعاصي الحلاني يُعلق

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:12 م
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هايدي محمد
هايدي محمد
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علق المطرب اللبناني عاصي الحلاني، وأحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس كيدز"، على أزمة المتسابقة هايدي محمد، عقب استبعادها من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids".

وقال الحلاني في مداخلة تليفونية، لبرنامج "Mbc trending": "ما في شك بإنه هايدي محمد من الأصوات الرائعة، اللي مرت معانا وموهبة فريدة، ولكن ظهور المواهب على الشاشة أثناء عرض البرنامج لا تتم وفقًا لاختياراتهم، ما يترتب عليه ظهور الكثير من المواهب في نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين".

وتابع الحلاني: "اختيار الأصوات تترتب على، 15 صوتًا لكل مدرب يكون بهذا الوقت اكتمل العدد لكل فريق، ولذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل فريق".

تابع الحلاني: "إدارة البرنامج بتخير المشتركين لأنه بيكونوا مقدمين طلبات وعاملين بروفات، عشان يشاركوا في البرنامج".

وأضاف الحلاني: "كمان بتشوفوا لابسين بجميع الحلقات الستة، من مرحلة الصوت وبس ما غيرنا ملابسنا من ضل لابسين نفس الثياب، حتى إذا في حال غيروا، لأنه يعني يمكن في بعض الأحيان يمر حلقة ما نختار فيها ولا صوت، ويمكن حلقة نصورها نختار فيها أكثر أصوات ممكنة".

وأكمل عاصي: "هايدي محمد مثلًا فيها تشترك السنة القادمة، تقدم وترجع تاخد فرصتها وتاخد حظها بالمشاركة، بالعكس يمكن تكون السنة القادمة، تشارك وتكون صارت كمان متمكنة أكثر".

وأدت هايدي محمد أغنية "هذه ليلتي" للفنانة الراحلة أم كلثوم، ورغم صوتها وأدائها المتميز، إلا أنه لم يلتفت لها جميع أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

وفوجئ جمهور البرنامج بحذف أغنية هايدي محمد من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "The voice kids"، في الموسم الثالث، عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، والمطرب محمد حماقي.
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