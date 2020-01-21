دبلوماسي سابق: أفريقيا بحاجة لدعم بريطانيا في مكافحة الإرهاب

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بريطانيا لديها القدرة على التواجد داخل السوق الأفريقي بشكل واضح، ولم يفوتها اتصالات افريقيا مع العديد من الدول الكبرى، وتريد أن تأخذ نصيب من إفريقيا، وتعرب عن استعدادها للاستثمار في إفريقيا بصورة جديدة.





وأوضح "الشويمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن إفريقيا وهي تسعى للاستثمار لابد أن تسعى لتوضيح موقفها في الفوز بمكاسب، وأن يكون المكسب للجميع مبدأ أساسي للاستثمار في إفريقيا.



