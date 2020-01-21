Advertisements
Advertisements
Advertisements

دبلوماسي سابق: أفريقيا بحاجة لدعم بريطانيا في مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بريطانيا لديها القدرة على التواجد داخل السوق الأفريقي بشكل واضح، ولم يفوتها اتصالات افريقيا مع العديد من الدول الكبرى، وتريد أن تأخذ نصيب من إفريقيا، وتعرب عن استعدادها للاستثمار في إفريقيا بصورة جديدة.

وأوضح "الشويمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن إفريقيا وهي تسعى للاستثمار لابد أن تسعى لتوضيح موقفها في الفوز بمكاسب، وأن يكون المكسب للجميع مبدأ أساسي للاستثمار في إفريقيا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القارة الإفريقية بحاجة لبنية أساسية لبناء الدول، ثم تحتاج للاتجاه للتصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للمواد الخام التي تمتلكها، للاستغناء عن الاستيراد قدر الإمكان وتوفير العملة الحرة، موضحًا أن إفريقيا تحتاج من بريطانيا دعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر عدو التنمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر قمة بريطانيا افريقيا الإرهاب أفريقيا

أخبار تهمك

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 15 ساعة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حلم برشلونة يتبخر في ضم الصفقة السوبر

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 21 ساعة

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ 43 دقيقة

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ أقل من ساعتين

باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مدربون ضد مباديء الأهلي.. فايلر يكرر سيناريوهات جوزيه ويول وبيسيرو والبدري

منذ 38 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الشويمي": نحتاج إلى تفعيل آليات التعامل مع القضايا الإفريقية (فيديو)

الشويمي: السيسي لديه إصرار بعودة مصر كدولة رائدة في إفريقيا (فيديو)

دبلوماسي سابق: "السيسي" حريص على عرض أفريقيا كفرصة استثمارية كبيرة

دبلوماسي سابق: منتدى "روسيا-إفريقيا" فرصة عظيمة للقارة لحل مشاكل التنمية

دبلوماسي سابق: العلاقات المصرية الألمانية تمثل تعاونا مثمرا بجميع المجالات

دبلوماسي سابق يكشف نوايا إثيوبيا السيئة بشأن سد النهضة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

01:03 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

11:03 ص

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status