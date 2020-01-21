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دبلوماسي سابق: أفريقيا بحاجة لدعم بريطانيا في مكافحة الإرهاب
الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:10 م
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رقية جمال
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قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بريطانيا لديها القدرة على التواجد داخل السوق الأفريقي بشكل واضح، ولم يفوتها اتصالات افريقيا مع العديد من الدول الكبرى، وتريد أن تأخذ نصيب من إفريقيا، وتعرب عن استعدادها للاستثمار في إفريقيا بصورة جديدة.
وأوضح "الشويمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن إفريقيا وهي تسعى للاستثمار لابد أن تسعى لتوضيح موقفها في الفوز بمكاسب، وأن يكون المكسب للجميع مبدأ أساسي للاستثمار في إفريقيا.
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القارة الإفريقية بحاجة لبنية أساسية لبناء الدول، ثم تحتاج للاتجاه للتصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للمواد الخام التي تمتلكها، للاستغناء عن الاستيراد قدر الإمكان وتوفير العملة الحرة، موضحًا أن إفريقيا تحتاج من بريطانيا دعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر عدو التنمية.
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