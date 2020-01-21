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صدمة جديدة لسولشاير قبل مواجهة بيرنلي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:08 م
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سولشاير
سولشاير
عبد القادر عرابي
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تلقى النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد صدمة جديدة قبل مواجهة فريقه ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتمثل الصدمة في غياب المدافع الدولي السويدي فيكتور ليندلوف عن لقاء بيرنلي بسبب المرض.

وأفادت شبكة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن ليندلوف يعاني من المرض، ولم ينضم لقائمة الفريق التي ستواجه بيرنلي على ملعب أولد ترافورد.

وسينضم نجم بنفيكا البرتغالي السابق لقائمة الغائبين عن المباراة والتي تضم المهاجم ماركوس راشفورد، ونجمي الوسط بول بوجبا وسكوت ماكتومناي.

في المقابل أفادت الشبكة، أن المدافع الإيفواري إيريك بايلي عاد لصفوف الفريق بعد غيابه الطويل منذ مطلع الموسم الجاري، إلا أنه غير مرشح لبدء اللقاء خشية حدوث إنتكاسة جديدة.

ومن المقرر أن يعتمد سولشاير على المدافع الشاب أليكس تاونزيبي بجوار الدولي الإنجليزي هاري ماجواير في اللقاء المقبل.

ويستضيف مانشستر يونايتد غداً الأربعاء فريق بيرنلي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب أولد ترافورد.
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الكلمات المفتاحية

سولشاير

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