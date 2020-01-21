Advertisements
Advertisements
Advertisements

"السياحة والآثار" تنتهي من توثيق نقوش كهف الزرانيج بسيناء

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة التابعة للوزارة انتهت من توثيق نقوش أثرية ملونة عثر عليها بكهف أثري يقع على بعد حوالي 60 كم جنوب شرق سرابيط الخادم، و30 كم شمال مدينة سانت كاترين.

وأوضح وزيري، أن ذلك يأتي في إطار مشروع توثيق النقوش الصخرية بجنوب سيناء.

وأشار، إلى أن الكهف يوجد في منطقة صعبة التضاريس تسمى الزرانيج، وهو من الحجر الرملي يبلغ عمقه حوالي 3 أمتار، وارتفاع 3,5 م، وعرضه 22 مترا.

ويعد الكهف هو الأول من نوعه الذي يتم الكشف عنه بمنطقة جنوب سيناء، حيث تم العثور عليه بمحض الصدفة بناء على إخطار من أحد مغامري الصحراء في جنوب سيناء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهف الزرانيج سيناء السياحة والاثار

أخبار تهمك

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 21 ساعة

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ ساعة الا ربع

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

حلم برشلونة يتبخر في ضم الصفقة السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ أقل من ساعتين

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل

منذ ساعتين و 54 دقيقة

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

منذ أقل من ساعتين

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 15 ساعة

مدربون ضد مباديء الأهلي.. فايلر يكرر سيناريوهات جوزيه ويول وبيسيرو والبدري

منذ 39 دقيقة

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

01:03 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

11:03 ص

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status