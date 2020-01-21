ياسين العياري: "لن نصوت لحكومة الفخفاخ وخسارة شهرين أفضل من خسارة 5 سنوات"

نشر ياسين العياري النائب المستقل في البرلمان عن قائمة "أمل وعمل"، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أعلن فيها عن نيّة نواب القائمة عدم منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.





وقد اعتبر ياسين العياري في التدوينة، أن إعادة الإنتخابات أفضل وأن خسارة شهرين أفضل من خسارة 5 سنوات، مضيفا بأن حكومة بلا حزام ستكون حكومة مُكبلة، كما ورد بنص التدوينة.





ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد كان قد كلّف يوم أمس، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.