'مصر النهاردة' يناقش خطر الزيادة السكانية في مصر عام 2052

يناقش الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، خطر الزيادة السكانية في مصر، ووصول تعداد السكان في 2052 ما بين 153 مليون نسمة و191 مليون، وتناقش الفقرة استراتيجية الدولة لمواجهة تلك الزيادة والقوانين المقترحة لتحديد النسل، وكيفية مواجهة الزيادة السكانية، وأثرها على المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.





وتستضيف الفقرة الدكتور حسين عبدالعزيز المشرف العام على التعداد السكانى 2017 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة، والمشرف الحالي على التعداد الاقتصادي.





كما تستعرض الحلقة موضوع مشروع حكاية شارع، في إطار مبادرة جهاز التنسيق الحضاري للتعريف بشوارع مصر، وحكاية الليلة تتعلق بتطوير وتوثيق شوارع وسط القاهرة، وتستضيف الفقرة الدكتورة هايدي شلبي مدير عام المناطق التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة.



