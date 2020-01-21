قبائل ليبية: "حكومة السراج" تهدر المال العام

استنكرت جميع القبائل الليبية، بأشد العبارات ما تقوم به حكومة فايز السراج في طرابلس من جلب للمرتزقة وبيع لسيادة الوطن بأموال الشعب الليبي، وإهدار للمال العام الذي تتحصل عليه من بيع براميل النفط، الذي قامت القوات المسلحة بتأمينه قبل سنتين.

وأصدرت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية، تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، وجاءت التعليمات بإغلاق العمليات من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت.

ودعا مجلس مشايخ ترهونة، في بيان له اليوم الثلاثاء، جميع القبائل الليبية بالاتحاد ضد الغزو التركى فى ليبيا.