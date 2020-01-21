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16 ألف طالب إعدادي يؤدون امتحان الدراسات في الأقصر

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أدى 16 ألفًا و237 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الدراسات، في 150 لجنة امتحانات، بمختلف إدارات المحافظة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، في الخامس عشر من يناير الجاري، ومن المقرر الانتهاء منها غدًا الأربعاء في الثاني والعشرون من الشهر الحالي.

وأوضح مصدر مسئول بقطاع تعليم الأقصر، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن سير عملية الامتحان خلال اليوم مر دون رصد أي حالات غش، مؤكدًا عدم ورود شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، عن صعوبة الامتحانات أو تأخر اللجان في فتح أبوابها أمام الطلاب.

وأجرى عدد من رؤساء مجالس المدن جولات ميدانية على مقار لجان الامتحانات، للاطمئنان على سير عملية امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك طبقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وتفقد العقيد أحمد الهواري رئيس مركز مدينة الزينية شمال الأقصر، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الزينية الإعدادية المشتركة ومدرسة جمال عبد الناصر ومدرسة التعليم الأساسي، بمرافقة كل من على حمودة مدير الإدارة التعليمية بالزينية وحسن انور مسئول العلاقات عامة بالإدارة التعليمية.

وشدد الهواري على ضرورة توفير جو من الهدوء داخل اللجان وتطبيق القانون في حالة وجود تجاوزات وفقا لتعليمات لجنة النظام والمراقبة الواردة لرؤساء اللجان بكل دقة، عدم تلقي أي شكاوى من الطلاب حول الامتحان نظام اللجان والقائمين بأعمال المراقبة.
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الكلمات المفتاحية

امتحان الدرسات الاقصر

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