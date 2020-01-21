حلم برشلونة يتبخر في ضم الصفقة السوبر





ويستعد برشلونة لخوض مباراة دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا أمام إيبيزا والمقرر إقامتها على ملعب الأخير مساء غد الأربعاء.





وتأتي مباراة إيبيزا لتكون الاختبار الثاني للمدير الفني الجديد كيكي سيتين الذي تولى المهمة خلفا للمقال إرنيستو فالفيردي.

باتت فرص نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان خلال الميركاتو الشتوي الجاري صعبة للغاية.وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية في إسبانيا فإنه من الصعب تعاقد نادي برشلونة مع المهاجم الأرجنتيني في يناير الجاري.وأفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن لاوتارو مارتينيز مكلف للغاية وهو ما يصعب على برشلونة جلبه حاليًا.وأضافت الإذاعة بأن إنتر ميلان لن يقبل التفاوض على بيع هذا المهاجم، لأن النادي الايطالي يعتمد عليه بشكل رئيسي هذا الموسم.