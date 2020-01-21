غدا.. لجنة الاتصالات بمجلس النواب تستقبل وفد أمريكيا



وجاء اللقاء بناء على طلب الوفد الأمريكي الذي يزور مصر خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياسة الرقمية والتحول الرقمي.



ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هدف الوفد الأمريكي، هو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، وخاصة أن مصر بدأت بخطى واسعة وسريعة في هذا الصدد.



وأضاف بدوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتماما كبيرا بمشروع التحول الرقمي، وأصدر توجيهاته بالانتهاء من تنفيذه في توقيت معين، وجرى حاليًا توقيع نحو بروتوكولات مع 11 محافظة لتنفيذ المشروع فيها.





وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حرص اللجنة على متابعة تطوير المنظومة أولًا بأول، ووجهنا خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التأكيد من خلال وزير التنمية المحلية على كافة المحافظين بالتعاون مع المصرية للاتصالات وتيسير الإجراءات لتنفيذ المشروع، والذي استجاب على الفور، وأصدر توجيهاته لمنع حدوث أي توقف في التنفيذ.



تستقبل هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ظهر غد الأربعاء، بالوفد أمريكي، برئاسة مساعد وزير التجارة الأمريكي جيم سوليفان، ويضم نسرين دجويني مسؤول تجارة الخدمات الرقمية وكارى انجرام المُتخصص في تجارة تكنولوجيا المعلومات.