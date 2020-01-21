Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. لجنة الاتصالات بمجلس النواب تستقبل وفد أمريكيا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تستقبل هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ظهر غد الأربعاء، بالوفد أمريكي، برئاسة مساعد وزير التجارة الأمريكي جيم سوليفان، ويضم نسرين دجويني مسؤول تجارة الخدمات الرقمية وكارى انجرام المُتخصص في تجارة تكنولوجيا المعلومات.

وجاء اللقاء بناء على طلب الوفد الأمريكي الذي يزور مصر خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال السياسة الرقمية والتحول الرقمي.
 
ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هدف الوفد الأمريكي، هو تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، وخاصة أن مصر بدأت بخطى واسعة وسريعة في هذا الصدد.
 
وأضاف بدوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي اهتماما كبيرا بمشروع التحول الرقمي، وأصدر توجيهاته بالانتهاء من تنفيذه في توقيت معين، وجرى حاليًا توقيع نحو بروتوكولات مع 11 محافظة لتنفيذ المشروع فيها.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حرص اللجنة على متابعة تطوير المنظومة أولًا بأول، ووجهنا خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التأكيد من خلال وزير التنمية المحلية على كافة المحافظين بالتعاون مع المصرية للاتصالات وتيسير الإجراءات لتنفيذ المشروع، والذي استجاب على الفور، وأصدر توجيهاته لمنع حدوث أي توقف في التنفيذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنة الاتصالات بدوي

أخبار تهمك

حلم برشلونة يتبخر في ضم الصفقة السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ أقل من ساعتين

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 21 ساعة

إنبي يفتح خط مفاوضات مع الأهلي لضم موهبته

منذ ساعة الا ربع

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 15 ساعة

مدربون ضد مباديء الأهلي.. فايلر يكرر سيناريوهات جوزيه ويول وبيسيرو والبدري

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:31 م

زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

01:03 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

11:03 ص

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status