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حبس سائق 15 يومًا بتهمة ترويج المخدرات في السلام

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:56 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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أمرت محكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس سائق ميكروباص 15 يومًا، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الهيروين.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، أكدت قيام "إ. م"، 22 عامًا، سائق ميكروباص، ومقيم بالسلام، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه عن طريق توصليها الميكروباص الخاص به.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس هيروين، يزن نحو 250 جراما ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الإتجار.

وبمواجهه المتهم بالواقعه، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المخدرات الفجر السلام

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