Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب قلّة الناجحين في الإختبار الكتابي: تأخير إتمام مناظرة المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة، عن ارجاء اتمام المناظرة بالاختبارات للدخول الى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لاطارات الصحة، لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الاطباء المفتوحة بعنوان سنة 2019، إلى تواريخ جديدة للمناظرة لاحقا.

وبينت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على « الفايسبوك »، أن إرجاء المناظرة يعود بالأساس الى ان العدد المصرح بقبولهم من المترشحين في الاختبار الكتابي، أقل من العدد الأدنى المطلوب لاجتياز الاختبار الشفاهي.

وأوضحت في هذا الخصوص أن شروط المناظرة تستوجب أن يكون عدد المترشحين المصرح بقبولهم في حدود ضعف المراكز المعروضة للتناظر، أي ضعف الخطط المفتوحة وهي 29 خطة في هذه المناظرة.

ولفتت الوزارة الى أنها استندت في قرارها إلى مقتضيات الفصل الـ10 من قرار وزير الصحة المؤرخ في 11 جانفي 2016، المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول الى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لاطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الاطباء.

يذكر أن المناظرة تم فتحها بمقتضى قرار وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، المؤرخ في 2 جويلية 2019 لتسديد 29 خطة وظيفية.
Advertisements

أخبار تهمك

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قنبلة موقوتة.. "أطباء الدقهلية" تفجر مفاجأة عن معامل تحاليل

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرد على العرض الإماراتي للتعاقد مع "الجوكر"

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 14 ساعة

باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

منذ 36 دقيقة

"أديب" يذيع تسريبا صوتيا يفضح محمد علي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. زعماء العالم يتجاهلون أردوغان بمؤتمر برلين

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مثيرة من محلل شبكة "بي بي سي" تجاه محمد صلاح

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حرب ليفربول وبرشلونة تشتعل

منذ ساعة و نصف

الكاف يوجه ضربة قوية للنجم الساحلي قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة

بعد صالح وأزارو.. حسام عاشور يشعل أزمة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تزف بشرى سارة بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:03 م

عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

عرض جديد لوليد أزارو للرحيل عن الأهلي

11:03 ص

باستثناء حراسة المرمى.. نجم برشلونة يلعب في كل المراكز

12:57 م

برشلونة يضع شرطين للتعاقد مع الصفقة الجديدة

12:17 م

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status