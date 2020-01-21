بسبب قلّة الناجحين في الإختبار الكتابي: تأخير إتمام مناظرة المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة

أعلنت وزارة الصحة، عن ارجاء اتمام المناظرة بالاختبارات للدخول الى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لاطارات الصحة، لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الاطباء المفتوحة بعنوان سنة 2019، إلى تواريخ جديدة للمناظرة لاحقا.





وبينت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على « الفايسبوك »، أن إرجاء المناظرة يعود بالأساس الى ان العدد المصرح بقبولهم من المترشحين في الاختبار الكتابي، أقل من العدد الأدنى المطلوب لاجتياز الاختبار الشفاهي.





وأوضحت في هذا الخصوص أن شروط المناظرة تستوجب أن يكون عدد المترشحين المصرح بقبولهم في حدود ضعف المراكز المعروضة للتناظر، أي ضعف الخطط المفتوحة وهي 29 خطة في هذه المناظرة.





ولفتت الوزارة الى أنها استندت في قرارها إلى مقتضيات الفصل الـ10 من قرار وزير الصحة المؤرخ في 11 جانفي 2016، المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات للدخول الى المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لاطارات الصحة لمتابعة مرحلة تكوين أساتذة تعليم مساعدي الاطباء.





يذكر أن المناظرة تم فتحها بمقتضى قرار وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، المؤرخ في 2 جويلية 2019 لتسديد 29 خطة وظيفية.