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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 22/1/2020 في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:18 م
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حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الصادر اليوم، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء الموافق الـ22 من يناير الجاري.

طقس الغد

وقالت الهيئة في بيانها، إن الطقس غدًا الأربعاء، يسوده طقسًا باردًا شمالاً معتدلًا جنوبًا نهارًا شديد البرودة ليلا.

رياح وأتربة

وأضافت الأرصاد، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، في تلك المناطق.

سقوط أمطار

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة البحر المتوسط

وتابعت الأرصاد: "بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية".

حالة الأمواج البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الرحراة المتوقعة غدًا: 

القاهرة   10   15

دمنهور 10    16

الإسكندرية  11  17

شبين الكوم  10  15

طنطا      09   15

مطروح    12 16

بلطيم    10   16

السلوم     9   15  

سيوة     8   15

بورسعيد  10   15

دمياط    10   15

الزقازيق  9   15

الإسماعيلية 08 16

السويس 11 17

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 20

مرسى علم 13 19

الفيوم 10 17

بني سويف 09 17

المنيا 09 17

أسيوط 08 16

سوهاج 08 17

قنا     08 17

الأقصر10 19

درجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والأجنبية: 


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درجات الحرارة حالة الطقس الارصاد الجوية الارصاد

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