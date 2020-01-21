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تايوان تؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:18 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أكدت تايوان، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وهي امرأة في الخمسينيات من عمرها عادت إلى الجزيرة بعد العمل في مدينة ووهان الصينية حيث بدأ تفشي المرض، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت مراكز تايوان لمكافحة الأمراض، إن المرأة من جنوب تايوان، عادت إلى الجزيرة يوم الاثنين وتم نقلها إلى المستشفى من المطار بعد ظهور أعراض مثل الحمى والسعال. ودعوا الناس إلى عدم الذعر حيث انه تم التعرف علي الحالة بمجرد وصولها إلى تايوان.

وأضافت الحكومة، أن تايوان قد نبهت الصين ومنظمة الصحة العالمية بالفعل إلى هذه القضية.

انتشر المرض من مدينة ووهان بوسط الصين إلى مدن مثل بكين وشانغهاي. كما تم الإبلاغ عن حالات أخرى خارج الصين، بما في ذلك في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

أقامت تايوان، التي تربطها صلات اقتصادية وشعبية وثيقة بالصين، على الرغم من التوترات السياسية بين الجانبين، يوم الاثنين مركز قيادة للاستجابة الوبائية لتنسيق استجابة الجزيرة للفيروس.

كما أعدت تايوان أيضًا أكثر من 1000 سرير في أجنحة العزل في حالة انتشار الفيروس.
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