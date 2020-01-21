بعد إصابة يوسف فوزي به.. أسباب وأعراض وعلاج مرض الشلل الرعاش

أصيب الفنانة القدير المعتزل يوسف فوزي، بمرض الشلل الرعاش الذى تسبب فى اعتزاله الفن منذ 2015 أي من 4 سنوات، حيث طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية قائلًا: "الوضع الصحي على ما يُرام".





إصابة يوسف فوزي بمرض شلل الرعاش

ويصيب مرض شلل الرعاش الأفراد ما بين 40 و60 عامًا، ويؤدى إلى تلف جزء معين فى النواة القاعدية بالدماغ أى المادة المسؤولة عن إفراز الدوبامين المهم لتوازن الحركة لدى الفرد.





وسنستعرض لكم في السطور التالية أسباب وأعراض وعلاج مرض الشلل الرعاش:-





أسباب الإصابة بمرض الشلل الرعاش، منها:





- الالتهابات الفيروسية التى تصيب الجهاز العصبي.





- قلة مادة الدوبامين.





- ضمور وتلف في الخلايا العصبية عن إفراز المادة الكيميائية "نورابينفرين"، وهي المسؤولة عن نقل السيالات العصبية والتحكم الإرادي فى الجهاز العصبي وكذلك لضبط ضغط الدم.





- التعرض للمواد السامة أو التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية.





أعراض الإصابة بمرض الشلل الرعاش، منها:





- بطء الحركة.





- تصلب الأطراف.





- صعوبة البلع والمضغ.





- رعشة فى اليد والذراع والساق والفك والوجه.





- فقدان التوازن أثناء الوقوف وحدوث اضطرابات أثناء المشي.





- فقدان القدرة على تغيير نبرة الصوت أو تردد الكلام.





- ظهور مشكلات في العين من خلال ضعف حركة فتح وإغلاق جفن العينين.





طرق علاج المصابين بمرض الشلل الرعاش، منها:

ويحتاج مرضي الشلل الرعاش إلى العلاج الدوائي والدعم النفسي والعلمي، لأن الأدوية تلعب دورًا هامًا في مساعدة المريض على التحكم في الأعراض.





ويمكن العلاج من خلال التدخل بالجراحة عن طريق زراعة جهاز التنبيه الكهربائي، أو العلاج الطبيعي بتحسين القدرة على التحرك وزيادة قوة العضلات.





نصائح وزارة الصحة للمصابين بمرض الشلل الرعاش

وتنصح وزارة الصحة المصابين بمرض الشلل الرعاش بضرورة ممارسة التمارين الرياضية، وتناول الحبوب الكاملة الغنية بالكالسيوم والبروتين، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الخضراوت والفاكهة لاحتوائهم على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات التي تغذي وتدعم العضلات والأعصاب.