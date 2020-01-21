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بايرن ميونيخ يفاوض مدافع برشلونة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:23 م
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سيميدو
سيميدو
علي نبوي
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يستهدف نادي بايرن ميونيخ الألماني التعاقد مع نيلسون سيمديو الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن أن النادي الألماني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي لتدعيم صفوفه في باقي مباريات الموسم.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية والقريبة من برشلونة بأن بايرن ميونيخ سيدخل خلال الساعات القليلة المقبلة في مفاوضات جادة مع برشلونة لحسم صفقة الظهير الأيمن البرتغالي إلى صفوفه.

وأضافت أن سيميدو قد يوافق على عرض بايرن ميوينخ في ظل ابتعاده عن تشكيل برشلونة في الفترة الماضية وتفضيل سيرجيو روبيرتو عليه في الجبهة اليمنى.


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الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة سيميدو برشلونة ‏بايرن ميونيخ

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