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مدير مستشفى الخانكة: السوشيال ميديا وراء زيادة معدلات الانتحار

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:14 م
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بوابة الفجر
ماهيتاب عبد الفتاح
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أكد الدكتور وائل فؤاد مدير مستشفى الخانكة للصحة النفسية، أن الانتحار لم يتحول إلى ظاهرة في مصر، ومجرد حالات فردية فقط.

وأضاف في حواره مع "الفجر"، أنه يمكن القول إن الانتحار شائع للغاية مع العديد من الأمراض النفسية، مثل الاكتئاب والفصام وغالبا هؤلاء الأشخاص كانوا يمرون بمراحل اكتئاب شديد ولم يجدوا الدعم المطلوب.

وأوضح فؤاد، أن السبب في إقبال الأشخاص على الانتحار إصابتهم بأمراض نفسية مثل الاكتئاب والفصام، وللأسف وصمة المرض النفسي مازالت تلاحق عقول المصريين، لذا الأهالي يرفضون الاعتراف بأن لديهم مريضا نفسيا بحاجة إلى العلاج.

وأكد، أن السوشيال ميديا أيضا لها عامل كبير في زيادة معدلات الانتحار، لأنها تزينه في عيون من لديهم ميول انتحارية، خاصة المراهقين.
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الكلمات المفتاحية

مدير مستشفى الخانكة السوشيال ميديا

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