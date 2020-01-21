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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:10 م
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بوكتينيو
بوكتينيو
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية اليوم أن مانشستر يونايتد وصل لمراحل متقدمة من المفاوضات مع خليفة المدير الفني النرويجي جونار أولي سولسكاير.

وقال ألفريدو بيدولا الصحفي الشهير اليوم أن نادي مانشستر يونايتد في محادثات متقدمة للغاية مع الأرجنتيني ماوريتسيو بوكتينيو لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر منذ بداية الموسم القادم.

وكان مانشستر يونايتد تعرض لخسارة جديدة أمام ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز بثنائية فيرجيل فان دايك والفرعون المصري محمد صلاح .

ويستعد مانشستر يونايتد بقيادة مدربه جونار أولي سولسكاير لخوض مباراة قوية أمام بيرنلي في الجولة الرابعة والعشرين من البريمير ليج والمقرر انطلاقها غدا الأربعاء على ملعب أولد ترافورد.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد جونار اولي سولسكاير بوكتينيو

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