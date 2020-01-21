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وزير أمريكي: المرحلة الثانية للصفقة التجارية قد لا تزيل جميع التعريفات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:11 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين لن تكون بالضرورة "ضربة كبيرة" تزيل جميع التعريفات الحالية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وحذر منوشين أيضا من أن إيطاليا وبريطانيا ستواجهان تعريفة أمريكية إذا ما واصلتا فرض ضريبة على الشركات الرقمية مثل (GOOGL.O) Google وFacebook Inc (FB.O)، حسبما ذكرت الصحيفة.

يأتي تحذير منوشين لإيطاليا وبريطانيا بعد أن تراجعت فرنسا، وتعهدت مع الولايات المتحدة بتجنب حرب تجارية حتى نهاية هذا العام على الأقل.

كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في ديسمبر بدفع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات إلى دفع حصتها العادلة من الضرائب، بما في ذلك تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية. وكانت قد أقرت إيطاليا ضريبة مماثلة في ميزانية 2019 لكنها لم تقم بتفعيلها بعد.

وقال منوشين، إنه يأمل أن تعلق بريطانيا وإيطاليا خططهما لفرض الضرائب، وفقًا للتقرير. واضاف "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يجدون أنفسهم في مواجهة تعريفة الرئيس ترامب. سنجري محادثات مماثلة معهم. "
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الكلمات المفتاحية

وزير الخزانة الأمريكي المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين الصين و واشنطن

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