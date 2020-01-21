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مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:10 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت المكتبة الثقافية بالنمسا مناقشة كتاب بعنوان "حياة الشهداء"، ناقشته أمل جابر، وأوضحت معنى الشهداء ومقتطفات من قصص وبطولات للشهداء قديمًا وحديثًا وبالأخص شهداء الشرطة والجيش، كما أقيمت ورشه فنون تشكيليه بعنوان "رسم حر" أدارتها كريمة الدسوقي.

كما عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة تثقيفية توعوية بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها السيد عبد الرحمن، وأوضح أن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة يستخدم لوصف الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة نتيجة إصابتهم بحالات إعاقة، وقد تكون تلك الإعاقة إما جسدية أو عقلية أو نفسية، موضحًا أن أكثر أنواع الإعاقات انتشارًا هي الإعاقة الجسدية يليها في المقام الثاني الإعاقة الذهنية والحسية وذلك بمكتب مسجد السلام بطفنيس.

فيما أقام قصر ثقافة المحاميد قبلي محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعى الوطنى" ألقاها مصطفى أحمد، وتحدث عن توعية الشباب على حب الوطن والوحدة الوطنية، موضحًا تضحيات الجيش المصرى حفاظًا على هذا الوطن، مطالبًا الشباب للتصدى للجماعات الإرهابية التى تريد هدم وتخريب البلد وذلك بمركز شباب حاجر المحاميد قبلى.

ومن ناحية آخرى نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "كيف نصنع أديبًا" ألقاها محمد حمدى، وتحدث فيها عن مواصفات الأديب بأن يكون قارئًا ومثقفًا من شتى العلوم عبر التاريخ، وأن يكون صاحب رسالة.
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
مناقشة كتاب "حياة الشهداء" بثقافة الأقصر (صور)
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