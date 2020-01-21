مصطفى بن أحمد: "تعيين الفخفاخ إختبار لقدرته على تجسيم أفكاره"

إ عتبر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة حزب "تحيا تونس" بالبرلمان، بأنّ تعيين الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة الجديدة، يترجم انسجام رئيس الجمهورية مع رؤيته ومنهجيته في العمل من خلال الإستشارة السريعة، واختصار المسافة من خلال المشاورات الكتابية في اختيار الشخصية الأقدر لتكوين الحكومة.





وعبّر بن أحمد في تصريحات إعلامية، عن ارتياح حزبه لاختيار رئيس الجمهورية، الوزير الأسبق إلياس الفخفاخ لهذا المنصب، مشيرا إلى أهمية النقطة التي أكدها الفخفاخ في كلمته أمس إثر التكليف، المتعلقة بالتقليص في عدد الوزارات، معتبرا أنّ الفخفاخ يمكنه أن يكون قريبا للعديد من أطياف المشهد السياسي الحالي، وسيكون تكليفه هذا إختبارا لمدى قدرته على تحويل أفكاره إلى ممارسة فعلية.





ويشار إلى أن حركة "تحيا تونس"، كانت قد رشّحت لمنصب رئيس الحكومة المكلّف، كلّا من رضا بن مصباح وحكيم بن حمودة وكريم الجموسي والياس الفخفاخ.





ويجدر التذكير، بأن رئيس الجمهورية التونيسة قيس سعيّد كان قد كلّف يوم أمس، إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال، التي لا تتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.