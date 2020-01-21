آليا بهات توضح سبب إصابتها في موقع تصوير فيلم "Gangubai Kathiawadi"



بعد أن وردت تقارير عن إصابة آليا بهات في عناوين الصحف، أوضحت آليا على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لم تتأذى خلال تصوير فيلمها Gangubai Kathiawadi. في الواقع، كانت آليا تتعافى من إصابة قديمة واستأنفت الآن التصوير مرة أخرى بعد بضعة أيام من الراحة.



كتبت آليا تدوينة طويلة توضح فيها الإصابة، كما شكرت المعجبين على تمنياتها بصحة جيدة.



كتبت آليا: "إلى كل هذه المقالات التي تقول إنني قد جرحت نفسي في موقع تصوير فيلمي، فهي غير حقيقية. إنها إصابة قديمة وأنا أرتاح الآن في المنزل. ليس من قبيل الصدفة أو لا شيء، يرجى التوضيح في المرة القادمة قبل طباعة مقالات طويلة حول ما حدث لي".



تابعت آليا: "بعد أن قلت ذلك بفضل بضعة أيام من الراحة التامة، عدت إلى العمل وأستأنفت التصوير اليوم. أشكركم جميعًا على كل الرسائل التي حصلت عليها، سأكون ما يرام في وقت قريب جدًا".



وقع سوء التفاهم في 20 يناير، عندما شاركت آليا في صورة لها على إنستجرام ستوري، في الصورة شوهدت الممثلة ملقاة على السرير مع قطتها الأليفة إدي.



كتبت آليا: "وقت الصورة، تسببت في إيذاء ظهري وليس لدي ما هو أفضل في الثانية صباحًا".



شوهدت آليا مؤخرًا من قبل المصورين في شوارع مومباي، وبدت على ما يرام.



كانت آليا بهات قد جرحت نفسها في وقت سابق أثناء تصوير أفلامها Brahmastra وKalank على التوالي.



في عام 2018، أفادت التقارير أن آليا قد جرحت كتفها أثناء تصوير سلسلة من الأحداث لفيلمها Brahmastra في بلغاريا. في نفس العام في نوفمبر شوهدت آليا بعكاز.



ثم في عام 2019، تأذت آليا في موقع تصوير فيلم Kalank. وأشارت التقارير إلى أنها تعثرت على الدرج وجرحت قدمها.



في الوقت الحالي، ومن خلال توضيح آليا على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن الواضح أنها تبدو بخير.



تقوم آليا بهات بتأدية دور ملكة المافيا، في فيلم المخرج سانجاي ليلا بهانسالي Gangubai Kathiawadi وتم الكشف عن الملصقات الأولى للفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، وتلقت المديح على مظهرها.



سيتم طرح فيلم Gangubai Kathiawadi في 11 سبتمبر 2020.

