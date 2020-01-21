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عاجل.. برشلونة يختار بديل لويس سواريز

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 01:03 م
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اوباميانج
اوباميانج
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء مفاجاة من العيار الثقيل بشأن تحديد إدارة برشلونة لبديل الأوروجوياني لويس سواريز.

وتعرض لويس سواريز لإصابة على مستوى الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، وهو ما جعل النادي يتجه للتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل.

ووفقا لصحيفة "ألموندو" فإن برشلونة وضع الجابوني إيميرك أوباميانج نجم أرسنال الإنجليزي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحقق برشلونة فوزا ثمينا على غرناطة بهدف دون رد من توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني في الاختبار الأول للمدير الفني الجديد كيكي سيتين.

وكانت إدارة برشلونة قررت إقالة فالفيردي على خلفية توديع بطولة السوبر الإسباني التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

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عاجل سيتين رياضة برشلونة اوباميانج الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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