أمطار ورياح وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في بيانها الصادر عبر موقعها الإلكتروني أمس.





حالة الطقس اليوم





وقالت الهيئة في بيانها، إن طقس اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020، يسوده أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗة ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى.





أمطار وأتربة





وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأمطار ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى اﻟﻘﺎﻫﺮة، كما ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻻﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد.





درجات الحرارة





وأكدت الهيئة على وجود نشاط للرياح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك، والطقس ﺑﺎرد ﺷﻤﺎﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ليلاً.





الأمواج وحالة البحر





وتتوقع الهيئة أن تكون حالة الموج فى البحر المتوسط مضطربة، ويصل ارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم:





القاهرة 16 11





الإسكندرية 16 10





مطروح 15 11





سوهاج 18 8





قنا 18 8





أسوان 20 9





سانت كاترين 11 2





درجات الحرارة في بعض المحافظات:





طنطا الصغرى 09 والعظمى 16





دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16





الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 16





بلطيم الصغرى 10 والعظمى 16





مطروح الصغرى 11 والعظمى 15





السلوم الصغرى 10 والعظمى 15





سيوة الصغرى 09 والعظمى 16





بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16





دمياط الصغرى 10 والعظمى 16





الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 16





الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17





السويس الصغرى 11 والعظمى 17





العريش الصغرى 10 والعظمى 15





رفح الصغرى 10 والعظمى 15





رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 18





نخل الصغرى 07 والعظمى 15





نويبع الصغرى 14 والعظمى 19





فى طابا الصغرى 12 والعظمى 15





كاترين الصغرى 02 والعظمى 11





الطور الصغرى 11 والعظمى 20





شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22





الغردقة الصغرى 11 والعظمى 21





مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 21





الفيوم الصغرى 10 والعظمى 17





بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 17





المنيا الصغرى 08 والعظمى 17





أسيوط الصغرى 07 والعظمى 18





سوهاج الصغرى 08 والعظمى 18





الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19





أسوان الصغرى 09 والعظمى 20







