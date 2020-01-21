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نجم برشلونة: حب جمهور ليفربول الأفضل في العالم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:59 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وصف لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني جماهير ليفربول الإنجليزي أنها الأفضل في العالم وتحفز اللاعبين باستمرار في ملعب آنفليد.

ويبدو أن حرارة الأجواء في مدرجات "الأنفيلد" معقل ليفربول، وحماس الجماهير طيلة دقائق المباريات قد أثر بشكل كبير على رأس الحربة الهداف، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" وصف لويز سواريز جماهير ليفربول بأنها الأفضل في العالم.

وقال سواريز: "جماهير ليفربول من بين الأفضل على مستوى العالم، وذلك بسبب الحب الذي منحوني إياه دائماً أثناء فترة تواجدي في ليفربول.. لقد أحبوني دائماً وعاملوني بشكل جيد للغاية، لهذا السبب فإنهم من بين أفضل المشجعين في كرة القدم. بالنسبة لي، الأفضل".

وكان لويز سواريز من بين نجوم ليفربول أثناء فترة لعبه في الفريق، فقد سجل عدة أهداف حاسمة للغاية وفاز في أخر موسم له مع "الريدز" بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسب ما أوردت صحيفة "ليفربول إيكو".


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نادي برشلونة ليفربول سواريز برشلونة

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