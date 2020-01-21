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ارتفاع تكلفة التأمين على ديون الصين بعد انتشار الفيروس التاجي

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 12:56 م
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بوابة الفجر
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ارتفعت اليوم الثلاثاء تكلفة التأمين على ديون الصين بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجى يمكن انتقالها بين البشر، مما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد فى وقت تتباطأ فيه بالفعل وتيرة النمو.

وأوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن 291 شخصا أصيبوا بالفيروس الجديد منذ أمس الاثنين.

وأفادت بيانات آى.إتش.إس ماركت أن تكلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات ارتفعت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الاثنين لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى فى نحو أسبوعين.

وامتدت المخاوف عبر الأسواق الصينية والآسيوية لينخفض اليوان نحو 0.6% مقابل الدولار وتهبط الأسهم الصينية 1.4%.

 
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